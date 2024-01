Àngel Xifré: «Se entiende la reticencia a un ente metropolitano: quiere decir ceder competencias»

Publicado por Oriol Aymí Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué puede aportar un organismo metropolitano que no se pueda resolver ya con los instrumentos que ya existen?

«Estamos precisamente en este punto del debate. ¿Por qué necesitamos de alguna cosa más? En el tema de movilidad, todo el mundo lo tiene claro. De hecho, la Autoridad Territorial de la Movilidad (ATM) ya está haciendo un proceso participativo para ver qué es lo que sale, y tenemos una fecha fijada en la cabeza, que es el año 2028 cuando se acaban las concesiones de autobuses. Por lo tanto, es el momento de definir esta zona. Quizás tendremos que copiar el modelo de Barcelona, donde hay una autoridad metropolitana del transporte».

De momento, los principales actores políticos territoriales han acordado crear un grupo impulsor de esta área metropolitana sin presupuesto y sin estructura. Pero no hay ningún área metropolitana conocida que no tenga un ente propio. ¿Cómo se liga eso?

«Correcto. Creo que estamos poniendo las bases de lo que tiene que ser. Tenemos que definir primero las cuestiones que se tienen que resolver».

Empecemos por aquí, pues.

«Primero, la ordenación urbanística. La Generalitat ya hace tiempo que está trabajando. El otro problema que todo el mundo tiene presente es el de la movilidad. En estos momentos, en toda esta área, sólo el 15% utiliza el transporte público. Por eso ya se han dado pasos, por ejemplo el tranvía del Camp, que tiene que permitir pasar de este 15% a un 25%. Está también la cuestión de la gestión de residuos, con dos patas territoriales muy importantes: una es Sirusa, que gestiona los residuos urbanos de las ciudades más grandes pero también tenemos Secomsa. Se habla también de temas energéticos, de vivienda... Pero yo lo centraría en la movilidad, en el tema urbanístico, y la gestión de residuos».

Es decir, una cosa sencilla con pocas competencias muy bien definidas.

«Sí».

Pero el propio grupo impulsor habla también de vivienda, de promoción económica, de energía, de agua...

«Aunque no lo parezca, todos los ayuntamientos del Camp ya estamos mancomunados en cuestiones de agua, porque está el Consorcio de Aguas de Tarragona. Llevamos tres años de sequía, y no nos está afectando, porque tenemos el CAT. Y a veces aparece la expresión que no se han hecho los deberes....perdone, ¡pero el Camp de Tarragona hizo los deberes hace treinta años!»

¿Porque cree que los diferentes actores políticos que impulsan el área son tan prudentes a la hora de crear un ente metropolitano?

«Porque crear uno nos quiere decir ceder competencias».

Si se quiere crear un área metropolitana no hay más remedio que crear este ente....

«Correcto. Y se entiende esta reticencia, y se entiende que tenga que haber un proceso de maduración, porque quiere decir ceder competencias, y ceder recursos económicos de los impuestos de cada ayuntamiento».

Unos impuestos que irían a parar al vecino.

«Si ahora se creara una empresa metropolitana del transporte quiere decir que Tarragona tendrá que aportar recursos y dejar de actuar con la suya, y Reus tendrá que hacer lo mismo....y así todos».

¿Ve el territorio preparado para asumir eso?

«Con respecto a la movilidad, sí. Pero por el resto, veo un proceso de toma de conciencia, y las decisiones no se toman de hoy para mañana. Pasó con el agua, pasó con Sirusa».

Un proceso que ahora parece que vaya de verdad.

«Y quizás al final resulta que surgen más retos de los que he nombrado».

Y la Generalitat, por lo que dice, no se pondrá de espalda.

«No puedes ponerte de espalda por cuestiones políticas. Los retos son territoriales y son de la gente».

Insisto: ¿qué puede sacar el ciudadano del Camp de Tarragona de crear un área metropolitana, y qué podrá hacer que no se pueda ahora con los instrumento actuales?

«Comparto esta visión. Quizás reformando la Autoridad Territorial de Movilidad ya haríamos, porque ahora no hace de ente gestor. Para las basuras es evidente que tenemos que encontrar una sinergia entre Sirusa y Secomsa. Para hacer un ente gestor tienes que explicar bien porque lo haces. ¿Qué podrás resolver que no puedas resolver ahora?»

Un proceso histórico, un imaginario colectivo...

«Pero pones otra administración. En Barcelona, cuando se crea el Área Metropolitana se disolvió el Consejo Comarcal del Barcelonès. Aquí, ¿se puede llegar a disolver el consejo del Tarragonès?»

Quizás toca revisar el mapa comarcal, pues.

«Bien, es un debate abierto, ¿eh? Por ejemplo es bien difícil que se pueda disolver el consejo comarcal del Baix Camp, porque tienes realidades como Prades, La Febró, o Capafonts, que no tienen nada que ver con Reus o Cambrils. Tarragona es más compacta, Altafulla y Torredembarra pueden tener un papel dentro de esta área metropolitana sin embargo, ¿qué pasa con los pueblos pequeños?»

Llevamos décadas con este debate.

«Porque, probablemente, los problemas se han ido resolviendo. Los retos que han ido saliendo se han resuelto no con una palabra porque, al fin y al cabo, el área metropolitana es como un mantra, sino actuando como área metropolitana, como territorio».

Cree que se ha puesto el nombre antes de tiempo.

«Y ahora todo el mundo tiene que caminar para acá. ¡Ya lo veremos si hace falta! Insisto: el reto del movilidad se tiene que afrontar sí o sí».

Y, por lo que dice, lo que veremos es si la reforma de la movilidad se abordará con la actual ATM, con una reformulada o con un nuevo ente.

«Aquí está».