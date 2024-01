El 63,2% de los desplazamientos por trabajo o estudios en Tarragona se realiza en coche particular

Publicado por REDACCIÓN

El 63,2% de los desplazamientos al centro de trabajo o estudios se realiza en coche particular en la provincia de Tarragona. La cifra pertenece a un análisis independiente publicado en la web de Informes Mecánicos, tras procesar los microdatos de la encuesta ECEPOV del Instituto Nacional de Estadística.

El 19,6% de estos desplazamientos cotidianos se realiza caminando y el 9,5% opta por el transporte público en la provincia:

Tabla Medios de Transporte.Cedida

Sergio Arboledas, director general de Informes Mecánicos, ha explicado que «estas cifras demuestran que valoramos de forma muy positiva la independencia que ofrece un coche particular en desplazamientos habituales. No todo el mundo puede caminar al trabajo y la mayoría de las personas en el mundo no cuenta con una red de transporte público tan desarrollada como la de las grandes capitales».

Los hombres utilizan más el coche que las mujeres, salvo en las islas y Girona

En la provincia de Tarragona, el 68,4% de los desplazamientos cotidianos realizados por hombres se realiza con un coche particular, cifra que en el caso de las tarraconenses es del 58%.

Esta diferencia porcentual se traduce en que las mujeres tienen una mayor tendencia a caminar (25%, frente al 14,1% en hombres) o utilizar el transporte público (12,6%, frente al 6,2% de ellos) para llegar al trabajo o centro de estudios.

Medio de Trasporte según género.Cedida

Arboledas ha apuntado que «las mujeres utilizan el coche particular casi tanto como los hombres, pero es indudable que una parte significativa de ellas prefiere caminar o ir en transporte público al centro de trabajo o estudios».

A menor nivel de renta, más se camina y se usa el transporte público

Los siguientes datos pertenecen a un promedio estatal.

El análisis independiente realizado por Informes Mecánicos revela que la manera de desplazarse al trabajo o centro de estudios cambia significativamente según la renta del hogar.

Tanto es así, que las cifras son prácticamente correlativas entre rangos de ingresos.

El 23,6% de los hogares que obtienen menos de 500 euros al mes realiza sus desplazamientos cotidianos caminando. En el caso de los hogares que ingresan entre 5.000 y 7.500 euros, esta cifra es del 13,5%.

Lo mismo sucede con el transporte público: el 18,1% de los hogares con ingresos mensuales inferiores a 500 euros al mes realiza sus desplazamientos habituales en transporte público, cifra que desciende hasta el 11,6% en los hogares con más de 7.500 euros.

Medios de Transporte por rentas.Cedida

Sergio Arboledas, director general de Informes Mecánicos, ha dicho al respecto que «cualquiera podría pensar que las cifras deberían ser incluso más dispares, lo que pasa es que la renta no lo es todo y hay muchos más factores en juego. Por ejemplo, sabemos que hay gente que prefiere ir caminando o en transporte público porque no le gusta coger el coche o simplemente ni siquiera tiene carné».

El coche particular es especialmente utilizado entre los 30 y los 50 años

Más del 70% de los desplazamientos cotidianos realizados por personas entre 31 y 50 años se realiza con coche particular. Son los rangos de edad en los que más se recurre a este vehículo para ir a trabajar o a un centro de estudios.

Son, consecuentemente, los rangos de edad que menos se desplazan caminando o utilizando el transporte público.

Los jóvenes entre 16 y 20 años son, precisamente, los que más acuden a su centro de estudios o de trabajo caminando o en transporte público. Muchos de ellos ni siquiera tienen carné de conducir ni poder adquisitivo para hacerse con un coche. Aun así, el 25,3% de ellos se desplaza en coche particular, el 32,6% va caminando y el 32,4% utiliza el transporte público.

Medios de Transporte por edades.Cedida

Al ordenar las respuestas de la encuesta por ocupación, obtenemos unos datos y conclusiones similares: las personas ocupadas se desplazan a su lugar de trabajo, predominantemente, con su coche particular.

Sin embargo, existe una diferencia significativa entre las personas que trabajan a tiempo completo y las que lo hacen a tiempo parcial. Al trabajar a tiempo parcial, sus ingresos son también menores y, por tanto, menor es la rentabilidad de sus ingresos si tienen que desplazarse una larga distancia para trabajar. Por eso, cuando es posible, prefieren acudir caminando o en transporte público (aunque el coche sigue siendo la opción más elegida).