Robert Casadevall: «Tenemos indicios metropolitanos, pero de aquí a crear uno hay mucho camino por recorrer»

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

¿Somos o no somos un área metropolitana?

«Un área metropolitana quiere decir un espacio que, de manera común, funciona como una ciudad. He identificado 19 metodologías sobre delimitación de áreas metropolitanas por todo el mundo, y aplicado al Camp de Tarragona salen 19 delimitaciones diferentes. Desde seis o siete municipios hasta setenta. En todas salían cinco: Tarragona, Reus, La Canonja, Vila-seca y Salou. Este es el núcleo indiscutible del área metropolitana».

¿Y cuál es la buena?

«Todas y ninguno, porque depende de qué premisa partas. Tenemos que tener presente que eso es ciencia social, no hay una definición canónica. Ahora bien, cuanto mayor la hacemos, más complicada será la gobernanza y más heterogéneo será lo que tendremos que hacer».

Insisto: ¿somos o no somos un área metropolitana?

«Entonces hablamos no sólo de mancomunar decisiones sino mutualizar recursos. Por ejemplo, que parte del IBI que pagamos los tarraconenses, quizás se va a hacer vivienda social en Constantí. Metropolitano quiere decir eso».

¿Ve el territorio lo bastante maduro para hacer eso?

«Creo que eso no se ha explicado lo suficiente. En Barcelona hay un recargo en el IBI por la cuestión metropolitana, y Sant Cugat del Vallès está pagando la rehabilitación de viviendas de Sant Adrià de Besòs, y está muy bien que sea así, pero se tiene que explicar».

Pero está claro que tenemos dinámicas metropolitanas.

¡«I tanto! Básicamente la densidad, la ocupación del suelo, la urbanización en un sentido amplio. Es decir, el polígono petroquímico está urbanizado, pero no es ciudad. La movilidad laboral obligada es un indicador clarísimo. Pero creo que conocemos el territorio a partir de iniciativas puntuales».

Usted preferiría algún tipo de observatorio permanente.

«Vamos auscultando el territorio en función de proyectos puntuales con una metodología muy condicionada por el proyecto para el cual hacemos aquel estudio y sin continuidad. Entonces siempre volvemos a empezar para el conocimiento del territorio. Nos tendríamos que preguntar si valdría la pena generar algún mecanismo permanente para auscultar el territorio. Tenemos ejemplos que han funcionado: el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, desde los años ochenta hace la encuesta de condiciones de vida metropolitana. Es muy exhaustiva y hace treinta años que lo están haciendo...hay una serie histórica y te permite ver la evolución».

Pero aquí, estudios hemos hecho para aburrir, en el último cuarto de siglo.

«Pero hagámoslo de una manera sistemática, y al servicio de cualquier proyecto que se plantee, no acondicionado por un proyecto concreto. Sobre todo para construir series. Con el tema de la movilidad habría estado muy bien, por ejemplo».

¿Con la movilidad es suficiente para definirnos como Área Metropolitana?

«Un tercio de los trabajadores se mueven de su municipio para trabajar, entre los 5 o 6 centrales, Eso es un indicio de dinámica metropolitana. Otro indicador: el mercado de la vivienda. Además, en 30 Els Pallaresos ha multiplicado por siete su población, y El Catllar por cuatro. Hay miles de tarraconenses viviendo allí. ¿Y dónde va la gente a divertirse? ¿A Salou, a Reus? No es tanto que vayan aquí o allí como el hecho de que no les importa, porque lo ven como un único territorio. Con eso hay materia suficiente como para mirárnoslo bien. Hay indicios de área metropolitana, y bastante claros. Pero la translación de estos indicios a una solución de gobernanza....yo creo que hay un territorio por el medio que todavía tenemos que recorrer, que es identificar mejor estas dinámicas, ver exactamente cómo somos y entonces, tomar la decisión política».

¿Cuáles son los puntos débiles?

«La densidad urbana, la existencia de grandes bolsas de territorio no urbanizado. ¿Está muy bien que no esté urbanizado, eh? También tenemos realidades urbanas muy complejas. La primera de todas, Tarragona, que ya está en sí misma una pequeña área metropolitana».

Una geografía infernal.

«Es lo que hay. ¿Qué diferencia hay entre Bonavista y els Pallaresos a nivel funcional? Uno es un barrio, otro es un municipio, pero es el mismo. La área metropolitana supera los límites del municipio, en muchos casos absurdos, como la limitación al transporte público o en los taxis».

Eso podría afrontarse si hubiera una entidad metropolitana, que a corto plazo no estará.

«Nos dicen que no quieren crear un ente. ¿Entonces qué? Si no hay alguien que gestione con capacidad legal y con legitimidad democrática, entonces estamos en aquel ejercicio, que tampoco es malo, de sentarnos y concertar cosas».

Quizás es la única manera que ha encontrado la política para sacar esta idea adelante

«Pero que no digan área metropolitana de entrada. Generas una falsa expectativa. ¿Eso es un área metropolitana o una forma de gobernar? Dejamos el concepto “área metropolitana” por aquello que realmente es: un espacio delimitado y un órgano de gobierno. Quizás llegaremos, pero no pasaría nada si no llegamos. Es más, la gobernanza metropolitana no siempre se traduce en un ente metropolitano. Tengo la sensación de que se ha fijado la área metropolitana como objetivo y ahora se busca darle un contenido, y lo tendríamos que hacer al revés».

No cree que las herramientas actuales de gestión se hayan quedado pequeñas.

«Hay mucho camino a hacer. Una ATM reforzada, por ejemplo. Eso sería hacer política metropolitano, o una política de residuos global fusionando Sirusa o Secomsa. Una cosa es área metropolitana y otra aquello que necesitamos aquí. Si a mí me dicen si no estoy de acuerdo en trabajar conjuntamente aspectos como la movilidad o el urbanismo o la vivienda, estoy absolutamente de acuerdo. Completamente. Ahora bien, no necesariamente tratar eso de una manera conjunta quiere decir crear una área metropolitana. Siempre he sido partidario de no complicar las cosas, quizás primero habría que aprovechar bien lo que tenemos».

El ATM no ha servido para resolver la movilidad, por ejemplo.

«Claro está que no. Porque en el 2010 se aprueba inicialmente el plan de movilidad del Camp de Tarragona y, por las razones que sean, al 2011 se pone en un cajón. Y ahora, en el 2023, hemos vuelto a empezar».

Hace ya décadas que oímos hablar de área metropolitana.

«I nadie me ha explicado todavía porque tienen que ser estos municipios y porque se han omitido otros. Como mínimo, por el lado de Reus yo tendría en cuenta Castellvell y Almoster, que son barrios de Reus. Y por la lado de Tarragona, El Catllar y Els Pallaresos, que funcionalmente son barrios, de Tarragona. Por la lado industrial, como mínimo añadiría La Pobla de Mafumet, El Morell y Perafort».

Con este mapa que dibuja, Valls todavía cae muy lejos.

«Hay una herencia histórica, de cuándo se hablaba del triángulo Tarragona-Reus-Valls, Lo escucho mucho, pero este triángulo ya no existe. Valls se ha quedado descolgado de eso, y no pasa nada. Valls sobre todo tiene que mirar hacia Montblanc, que con el túnel y la A-27 se puede configurar un eje industrial muy potente, incluyendo el Pla de Santa Maria y el nuevo polígono que se está haciendo en Alió y Vila-rodona. Áreas metropolitanas discontinuas, no he visto en ningún sitio».