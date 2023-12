La movilidad y el transporte público, el reto de un Camp de Tarragona que va a todos lados en coche

Publicado por Oriol Aymí Verificado por Creado: Actualizado:

El año 2028 acabará, después de 25 años, la concesión administrativa del servicio autobuses interurbanos en el Camp de Tarragona. Este es el plazo que se han fijado los impulsores del área metropolitana para darle la vuelta a la cuestión central de un territorio con una movilidad diaria interurbana claramente metropolitano.

Las grandes cifras de la movilidad evidencian un sistema totalmente dominado por el transporte privado, con más de 135 millones de viajes anuales. El transporte en autobús interurbano tiene menos de 6 millones de usuarios el año, y el tren interurbano unos testimoniales 170.000 usuarios anuales. Más digna es la cifra de usuarios de autobús urbano: 13 millones. Son todo datos del Departamento de Territorio, en concreto del documento «Directrices de Planeamiento Urbanístico del Ámbito Metropolitano del Camp de Tarragona».

Uno de cada tres trabajadores se desplaza fuera de su término municipal cada día, pero aquellos que utilizan el transporte público no llegan al 10% en el mejor de los casos, según datos de 2022 del departamento de Territori, que ha analizado la movilidad en los siete municipios que forman parte del Grupo Impulsor del Área Metropolitana del Camp de Tarragona. En estos, se les ha sumado también Valls este otoño y no hay datos recientes de movilidad de la capital del Alt Camp, pero fuentes conocedoras de los estudios existentes aseguran que, hoy para hoy, no tiene una relevancia significativa.

Otras fuentes subrayan también la particularidad de Cambrils, que presenta una movilidad bien diferente durante la temporada turística. Es decir, durante los meses que van de mayo a octubre se observa un grueso de viajes diarios hacia Tarragona, sobre todo, pero también hacia Salou y Reus, hechos tanto por trabajadores del término municipal que van a trabajar fuera de Cambrils como por turistas. Un flujo que durante el invierno decae. De hecho, esta particularidad en la movilidad ha hecho dudar de la presencia de Cambrils dentro del núcleo duro del área metropolitana, el autollamado Grupo Impulsor, que ha basado precisamente en esta movilidad interna el criterio para seleccionar los municipios impulsores del proyecto metropolitano. Un grupo integrado por los ayuntamientos de Tarragona, Reus, Cambrils, Vila-seca, Salou, La Canonja, Constantí, Valls, la Generalitat y los consejos comarcales del Baix Camp y del Tarragonès porque, en una segunda fase, hasta una veintena de municipios pertenecientes a las áreas de influencia de Reus y Tarragona serán invitados a participar.

En este mandato municipal el sistema interurbano de autobuses variará poco. Como mucho se moverá dentro de los parámetros que permite la actual concesión. Hay voces dentro de los impulsores del Área Metropolitana de Tarragona que defienden una solución a la movilidad de complementariedad entre el sistema de tranvía Tramcamp y el autobús, quizás con carriles especiales expresamente habilitados. «O cambiamos el coche por el transporte público o no tenemos futuro. Sencillamente lo tenemos que hacer, no hay más remedio», asegura una fuente del Grupo Impulsor.