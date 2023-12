Los comunes presionan a Aragonès para que se oponga al Hard Rock: «Si no se atreve a decir que no al PSC ya lo haremos nosotros»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz del grupo parlamentario de los comunes, David Cid, ha insistido en que hace falta que el Gobierno se oponga al Hard Rock para poder contar con su apoyo para aprobar los presupuestos. «Si ERC y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no se atreven o no tienen bastante fuerza para decirle que no al PSC, ya lo haremos nosotros. Trasladamos formalmente que nos oponemos y nos opondremos al Hard Rock», ha sentenciado Cid durante una rueda de prensa en el Parlamento.

El portavoz de los comunes en la cámara ha asegurado que, a pesar del desacuerdo, seguirán en conversaciones con el Gobierno para negociar las cuentas, también para garantizar que se cumpla del anterior pacto, pero ha denunciado que el Hard Rock es «una macroocurrencia y un delirio». Además, también ha señalado que «no tiene sentido» pedir esfuerzos a la ciudadanía con restricciones para hacer frente a la sequía pero, paralelamente, que «parezca que algunos proyectos tienen barra libre».