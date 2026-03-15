Trump reclama una «alianza internacional» para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido una «alianza internacional» para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado a raíz del conflicto en el Oriente Medio. «Muchos países tienen que enviar barcos de guerra al estrecho de Ormuz para mantenerlo abierto y seguro. Esperamos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países, que se ven afectados por esta restricción artificial, destinen naves a la zona para que deje de ser una amenaza por parte de una nación totalmente decapitada», ha reclamado Trump en un mensaje a Truth Social. En paralelo, países del Golfo Pérsico como los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí han alertado de nuevos ataques provenientes de Irán en las últimas horas.

«El 100% de la capacidad militar de Irán ha sido destruida, pero resulta fácil para el régimen enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto del estrecho de Ormuz, por muy derrotados que estén», ha reconocido el presidente de los EE.UU.

«Mientras tanto, los Estados Unidos bombardeará sin tregua la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una manera u otra, pronto conseguiremos que el estrecho de Ormuz esté abierto, seguro y libre,» ha concluido Trump, que horas más tarde -y en una entrevista telefónica en la cadena NBC- ha avanzado que Irán está dispuesta a un acuerdo «de alto el fuego» pero que todavía no se dan unas condiciones «lo bastante buenas». Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos ha puesto en duda que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, esté vivo.

«No sé ni siquiera si está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo. He oído decir que no lo está y, si lo está, tendría que hacer una cosa muy inteligente para su país y rendirse», ha lanzado Trump. Los ataques con misiles al Oriente Medio han continuado por decimosexto día consecutivo y el Líbano ha denunciado que la ofensiva proveniente de Israel ha dejado un balance de al menos 14 muertes, cuatro de los cuales menores de edad.

La guerra también tiene otras derivadas y la Fórmula 1 ha optado por cancelar los Grandes Premios de Baréin y la Arabia Saudí que se tenían que celebrar en abril. Según un comunicado de la competición, la decisión ha sido aprobada por LA FIA y los promotores de las carreras.

«Aunque ha sido una decisión difícil de tomar, desgraciadamente es la correcta en este momento y teniendo en cuenta la situación en el Oriente Medio», ha apuntado el presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. «Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a LA FIA y a nuestros increíbles promotores su apoyo y comprensión total, ya que esperaban acogernos con su energía y pasión habituales. Volveremos con ellos tan pronto como las circunstancias lo permitan», ha concluido Domenicali.