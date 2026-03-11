El Reino Unido afirma que tres barcos de mercancías han sido atacados en el estrecho de Ormuz

Un barco navega por el estrecho de Ormuz, en una imagen de archivo.EFE/ Mehr News Agency

La Autoridad Británica de Comercio Marítimo (UKMTO, por las siglas en inglés) ha anunciado este miércoles a primera hora que tres barcos de carga han recibido el impacto de dos proyectiles de origen «desconocido» en el estrecho de Ormuz durante esta noche. «El barco ha recibido el impacto de un proyectil desconocido que provocado un incendio a bordo. La embarcación requiere asistencia y la tripulación está siendo evacuada», comunicó el UKMTO martes por la noche después del impacto del primer proyectil.

«Se recomienda en las embarcaciones que transiten con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa. Mientras tanto las autoridades siguen investigando los hechos», añadía el UKMTO.

En paralelo, los Estados Unidos informaron el martes por la noche que han atacado 16 barcos iraníes de que, según Washington, transportaban minas para colocarlas al estrecho de Ormuz.