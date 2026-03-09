Trump considera que la guerra con Irán está «muy avanzada» y «muy presente en la agenda»

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Donald Trump considera que la guerra con Irán está «en marcha» y que el programa de la operación militar estadounidense en el país persa está «muy avanzado». En una conversación telefónica con CBS News el lunes por la noche, el presidente de Estados Unidos sugirió así que la guerra podría terminar pronto. «Irán no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea», afirmó, al tiempo que dio por hecho que el arsenal de misiles del régimen de los ayatolás «ha desaparecido». Cuando se le preguntó si cree que la guerra terminará pronto, respondió: «Lo único en lo que pienso es en terminarla». La administración Trump había pronosticado al inicio de los ataques que estos durarían un mes.