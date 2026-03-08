Guerra
Trump insiste en que continuará la guerra en Irán hasta que «se rindan o hasta que ya no quede nadie para rendirse»
El presidente norteamericano culpa al país persa del bombardeo a una escuela de niñas donde murieron 175 personas
El presidente de los EE.UU., Donald Trump, ha insistido en que continuará la guerra en Irán hasta que «se rindan o hasta que ya no quede nadie para rendirse».
Preguntado sobre qué quería decir cuándo afirmó que sólo aceptaría una «rendición incondicional»; Trump ha indicado que significa que «lloran 'tío' o que llegan a un punto en que ya no pueden luchar más y no queda nadie para resistir».
También ha dejado claro que continuará el ataque el tiempo que haga falta, «aunque su ejército es casi inexistente». Con respecto al bombardeo en una escuela de niñas donde murieron 175 personas, el presidente ha señalado que, según lo que ha visto, «fue Irán». El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha añadido que es «el único bando que ataca civiles».
Durante unas declaraciones en la prensa desde el Air Force One, Trump ha asegurado que están ganando la guerra «por mucho». «Hemos diezmado todo su imperio malvado». El presidente de los EE.UU. ha admitido que continuará el ataque «durante un tiempo» y «cueste lo que cueste», aunque ha señalado que «su ejército es casi inexistente».
El viernes pasado, Trump afirmó que no habría acuerdo con el país persa, y que sólo aceptaría «una rendición incondicional». Los periodistas le han pedido que explicara qué significa para él la «rendición incondicional». «Quiere decir hasta que lloren 'tío' o hasta que se llegue a un punto que no puedan luchar más y no quede nadie para resistir», ha respondido.
Para el presidente, es una opción que podía pasar, ya que ha recalcado que «han eliminado su liderazgo numerosas veces». «Por lo tanto, si se rinden o si no queda nadie para rendirse, se convertirán en inútiles con respecto a su capacidad militar».
También le han pedido que aclare en qué circunstancias enviaría tropas terrestres al país persa y si lo está considerando. «Ni siquiera quiero hablar, tendría que haber una razón muy buena. Si nunca lo hiciéramos, quedarían tan diezmados en que no podrían luchar».
Con respecto al bombardeo en una escuela de niñas que dejó a 175 personas muertas, Trump ha asegurado que, por lo que ha visto, «lo hizo Irán». El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha asegurado que es «el único bando que ataca civiles». Y el presidente ha añadido que «son muy imprecisos con sus municiones».
Trump también ha insistido en que no quiere llegar a ningún acuerdo con el país persa. «Cortan la cabeza a los bebés, cortan a las mujeres por la mitad, mirad el 7 de octubre», ha remachado. Cuestionado sobre si el mapa del país persa será igual cuando acabe la guerra, ha admitido que no lo puede decir, pero «probablemente no».