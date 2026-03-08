Irán asegura que está cerca del acuerdo para escoger un nuevo líder supremo

Irán asegura que está cerca del acuerdo para escoger a un nuevo líder supremo, después del asesinato del ayatolá Ali Khamenei. Uno de los miembros de la Asamblea de Expertos, el ayatolá Seyed Mohammad Mehdi Mirbagheri, ha expuesto que la mayoría de los 88 integrantes han llegado a un consenso, pero que en estas «difíciles condiciones» también se han encontrado «obstáculos».

En un vídeo difundido por la agencia iraní Tansim News, Mirbagheri ha asegurado que se está haciendo un gran esfuerzo, que hay una mayoría «considerable» y que «casi» han consensuado un nombre.

«En estos momentos se tienen que superar los obstáculos, pero esperamos que se superen y que el trabajo se haga de la mejor manera posible», ha señalado, sin revelar ningún nombre.