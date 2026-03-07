Trump avisa de que Irán recibirá un "golpe duro" y amenaza con "la destrucción completa" del país

El presidente de los EE.UU., Donald Trump, ha avisado de que este sábado Irán recibirá "un golpe muy duro". En un mensaje en la red Truth Social, Trump ha asegurado que están considerando seriamente "la destrucción completa y muerte segura" del país persa a causa del suyo "mal comportamiento". El presidente norteamericano ha añadido que Irán ya no es "el perdonavidas del Oriente Medio", sino que ahora es "el perdedor". "Y lo será durante décadas hasta que se rindan o, más probablemente, hasta que colapsen completamente". Además, ha afirmado que el país "está siendo derrotado hasta el infierno" y ha avisado de que "hay zonas y grupos de personas que no se habían considerado como objetivo hasta ahora".

El mensaje de Trump llega después de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, haya anunciado que suspenderá los bombardeos contra los países vecinos del Golf Pérsico si estos no lo atacan. Pezeshkian también ha pedido disculpas a los vecinos de la región por los ataques de esta última semana.

En un escrito en la red Truth Social, el presidente norteamericano ha respondido a las palabras de su homólogo iraní y ha remarcado que Irán se ha rendido delante de sus vecinos del Oriente Medio. "Esta promesa [de no atacar los países próximos] sólo se ha hecho a causa del implacable ataque de los Estados Unidos e Israel", ha recalcado.

Para Trump, es "la primera vez" que, "en miles de años", el país persa "pierde" ante los estados vecinos. Según el presidente, los otros países le han dado las gracias.