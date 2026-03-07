Irán suspenderá los bombardeos contra los países vecinos del Golf si estos no lo atacan

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha anunciado que suspenderá los bombardeos contra los países vecinos del Golf Pérsico si estos no lo atacan. En declaraciones a los medios iraníes, Pezeshkian ha pedido disculpas a los vecinos de la región por los ataques de esta última semana y ha asegurado que los misiles iban dirigidos a posiciones militares de los Estados Unidos o de los aliados de Washington. En paralelo, el presidente de Irán ha respondido directamente al presidente de los EE.UU., Donald Trump, y ha asegurado que su exigencia de una "rendición incondicional" de Irán se trata "de un sueño que se llevarán en la tumba". Por otra parte, el ejército de Israel ha declarado este sábado una nueva "oleada de bombardeos" contra Teherán y Esfahan.

Les Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han precisado que se ha atacado la universidad-academia militar Imam-Hossein y varios bunkeres con "altos cargos" de Irán. "Más de 80 aviones de combate han completado una nueva oleada de ataques contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas del centro de país", han señalado las FDI en un mensaje en X. Según el ejército israelí, la universidad-academia militar desarrolla un papel importante en la formación del personal del sector de defensa iraní y era usada como recinto de reunión de la Guardia Revolucionaria durante la ofensiva. Como contrapartida, Irán ha lanzado varios misiles contra Israel, concretamente contra ciudades como Tel-Aviv o Jerusalén, sin que los proyectiles hayan impactado sobre el terreno.

Los Estados Unidos afirman que han atacado cerca de 3.000 objetivos de Irán y han destruido o dañado más de 43 embarcaciones de guerra del régimen de los ayatolás.