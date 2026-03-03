GUERRA
La ONU insiste en que no había evidencias de que Irán buscara construir una bomba nuclear
El director del OIEA recuerda que no hay pruebas de un plan estructurado para fabricar un arma atómica
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha reiterado que no dispone de ninguna prueba que indique que Irán estuviera desarrollando un programa organizado para fabricar una bomba nuclear. El director general, Rafael Grossi, lo subrayó este martes en una entrevista desde Viena, sede de la agencia nuclear de la ONU.
Grossi admitió que existen motivos de preocupación en relación con el programa nuclear iraní, pero descartó que hubiera una amenaza inminente. «Tenemos que equilibrar las dos cosas. Sí, hay preocupaciones, pero no había una bomba prevista para mañana ni para pasado mañana», afirmó.
Los Estados Unidos e Israel han justificado sus ataques argumentando que Teherán podría estar intentando desarrollar armamento nuclear, una acusación que el régimen iraní niega. Ante la pregunta de sí Irán se encontraba a días o semanas de conseguir esta capacidad, Grossi recordó que el OIEA ya señaló el año pasado que no había indicios en este sentido. «Nunca hemos tenido información que apuntara a la existencia de un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear», reiteró.
Sin embargo, el responsable del organismo insistió en que hay elementos inquietantes, como la acumulación que considera «injustificada» de combustible nuclear susceptible de uso militar, la falta de transparencia de las autoridades iraníes y las dificultades para inspeccionar determinadas instalaciones.
«Hay países —como los Estados Unidos o Israel, y quizás otros— que pueden interpretar que estas actividades tienen como objetivo directo la fabricación de un arma nuclear. Pero nosotros, desde el OIEA, no juzgamos intenciones», puntualizó.
La agencia hace años que advierte que, sin una cooperación llena de Irán y sin acceso completo a instalaciones y documentación, no puede garantizar que su programa atómico sea totalmente pacífico. Con todo, también ha dejado claro que no dispone de pruebas que acrediten la existencia de un plan para construir una bomba nuclear.