Netanyahu asegura que atacará «todavía con más fuerza» a Irán y Hizbulá

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este martes que intensificará la ofensiva contra Irán y contra la milicia chií libanesa Hizbulá, después de que este grupo decidiera implicarse en el conflicto regional desencadenado a raíz de los primeros ataques de Israel y los Estados Unidos contra territorio iraní el sábado pasado.

«Seguimos atacando Irán con fuerza. Nuestros pilotos sobrevuelan los cielos de Teherán y también los del Líbano. Hizbulá ha cometido un grave error al atacarnos», afirmó Netanyahu desde la base aérea de Palmajim, en el centro de Israel, según un comunicado de su gabinete.

«El Gobierno libanés tiene que entender, y el pueblo libanés tiene que saber, que Hizbulá los está arrastrando a una guerra que no les corresponde», añadió el primer ministro durante la visita a las instalaciones militares, donde estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y por el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

Al inicio de la visita recibió un informe operativo y, posteriormente, conversó con operadores de drones y equipos técnicos.

Israel y los Estados Unidos iniciaron durante la madrugada del sábado la operación ‘Furia Épica’, nombre con que la bautizó el Pentágono, que se ha saldado con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de buena parte de su cúpula militar.

Según la Media Luna Encarnada, los ataques norteamericanos e israelíes han causado cerca de 800 muertes en Irán. Hasta ahora, cuatro militares norteamericanos han muerto en un ataque iraní y cinco más han resultado heridos.

Irán, por su parte, ha lanzado represalias contra Israel y otros países de la región: Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irak, Kuwait y Chipre.

En Israel, donde se han registrado diez muertes por misiles iraníes, los ataques también se han extendido al Líbano contra Hizbulá. Al menos 52 personas han muerto en una oleada de bombardeos israelíes en las afueras de Beirut, al sur del país y al valle oriental de la Becà.