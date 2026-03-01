Trump amenaza con responder con «una fuerza nunca vista» si Irán toma represalias por la muerte de Khamenei

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con responder «con una fuerza nunca vista» si Irán toma represalias por la muerte del ayatolá Khamenei. «Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha más fuerza, con más fuerza que nunca. Vale más que no lo hagan porque, si lo hacen, les golpearemos con una fuerza nunca vista», ha asegurado Trump a Truth Social. El régimen iraní ha afirmado que en las últimas horas ha vuelto a atacar objetivos militares a Israel y hasta 27 bases militares de los EE.UU. al Oriente Medio.

«Aviones de combate de la Fuerza Aérea Iraní han bombardeado con éxito bases militares norteamericanas en los países del Golfo Pérsico y a la región del Kurdistán», ha informado la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. El ejército israelí ha confirmado una nueva oleada de misiles contra Israel y ha pedido a la población quedarse «en sitios seguros» hasta nueva orden.

«Por vigésima vez en las últimas 24 horas, millones de israelíes corren a refugiarse por todo Israel bajo el fuego de los misiles iraníes», ha señalado las Fuerzas de Defensa de Israel en un mensaje en X. Tel-Aviv sería una de las ciudades más afectadas con varios destrozos materiales en edificios residenciales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa del Catar ha anunciado que ha podido interceptar «con éxito» el impacto de 18 misiles balísticos en su territorio, aunque se habrían producido «varias explosiones» en la capital, Doha, según la cadena Al Jazeera.

El Ministerio del Interior del Catar ha precisado que se trata de un «incendio menor en una zona industrial» a consecuencia de la caída de metralla después de la intercepción de un misil. No habría heridos.

Pahlavi celebra la muerte del «déspota sanguinario» Khamenei

Por su parte, el líder iraní en el exilio e hijo del último sha de Persia, Reza Pahlavi, ha celebrado la muerte del «déspota sanguinario» Ali Khamenei. «El asesino de decenas de miles de los hijos e hijas más valientes de Irán, ha sido borrado de la historia. Con su muerte, la República Islámica ha llegado a su fin y muy pronto será relegada a la basura de la historia», ha aplaudido Pahlavi en un mensaje en X.

El líder iraní en el exilio considera que cualquier intento por parte del régimen de nombrar a un sucesor para Khamenei «está condenado al fracaso desde el principio». «Sea quien sea que pongan en su lugar no tendrá ni legitimidad ni longevidad, y sin duda también será cómplice de los crímenes de este régimen», ha reflexionado en voz alta Pahlavi.

El hijo del último sha se ha dirigido directamente al ejército iraní y a las fuerzas de la orden para exigir que no den apoyo al régimen de los ayatolás. «Esta es vuestra última oportunidad de uniros a la nación, de ayudar a garantizar una transición estable de Irán hacia un futuro libre y próspero y de participar en la construcción de este futuro», ha recalcado Pahlavi, que ha finalizado con un mensaje a los iraníes.

«Estad alerta y preparados. El momento de una presencia amplia y decisiva en las calles está muy cerca. Juntos, unidos y firmes, conseguiremos la victoria final y celebraremos la libertad del Irán a nuestra querida patria», ha concluido el líder iraní en el exilio.