El presidente de Irán asegura que continúan «firmes» y remarca la «determinación» del régimen a pesar de la muerte de Khamenei

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha asegurado que continúan «firmes», y ha remarcado la «determinación» del régimen a pesar de la muerte del ayatolá Ali Khamenei.

«El crimen de los criminales y el martirio de los seres amados de Irán no crearán ningún obstáculo en la determinación del gobierno de la República Islámica del Irán para cumplir con sus deberes y responsabilidades», ha asegurado Pezeshkian en un mensaje a X.

Irán ha seguido atacando este domingo Israel y varios países de la región en respuesta a la ofensiva contra su país. Al menos ocho personas han muerto y 20 han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en Beit Shemesh, en Israel.

Los Emiratos Árabes han informado de que han interceptado decenas de misiles balísticos y drones desde el ataque a Irán. Este domingo, 21 drones han impactado en objetivos civiles. Por ahora, el Ministerio de Exteriores de los Emiratos ha confirmado tres personas muertas y 58 heridos. Irán ha atacado también el puerto de Duqm, en Omán, así como otros puntos en Baréin y Catar.