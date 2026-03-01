Guerra
El presidente de Irán asegura que continúan «firmes» y remarca la «determinación» del régimen a pesar de la muerte de Khamenei
Al menos ocho personas mueren por el impacto de un misil iraní en Beit Shemesh, en Israel
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha asegurado que continúan «firmes», y ha remarcado la «determinación» del régimen a pesar de la muerte del ayatolá Ali Khamenei.
«El crimen de los criminales y el martirio de los seres amados de Irán no crearán ningún obstáculo en la determinación del gobierno de la República Islámica del Irán para cumplir con sus deberes y responsabilidades», ha asegurado Pezeshkian en un mensaje a X.
Irán ha seguido atacando este domingo Israel y varios países de la región en respuesta a la ofensiva contra su país. Al menos ocho personas han muerto y 20 han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en Beit Shemesh, en Israel.
Los Emiratos Árabes han informado de que han interceptado decenas de misiles balísticos y drones desde el ataque a Irán. Este domingo, 21 drones han impactado en objetivos civiles. Por ahora, el Ministerio de Exteriores de los Emiratos ha confirmado tres personas muertas y 58 heridos. Irán ha atacado también el puerto de Duqm, en Omán, así como otros puntos en Baréin y Catar.