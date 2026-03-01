Kallas dice que la muerte de Khamenei abre un camino hacia un Irán «diferente» con más libertad

Imagen de archivo de la representante para la política exteriores de la UE, Kaja Kallas, durante uno rueda de prensaACN

La alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha remarcado este domingo que la muerte de ayatolá Ali Khamenei abre un camino para construir «un Irán diferente, uno que su pueblo podría tener más libertad por modelar».

En un mensaje en la red social X, Kallas ha indicado que esta muerte es un momento «definitorio» en la historia del país, a pesar de admitir que lo que viene ahora es «incierto».

La alta representante está manteniendo contacto con sus socios del G7 y con los ministros de exteriores de la región «para encontrar pasos prácticos para la desescalada».

En concreto, ha hablado con los ministros de Israel, Jordania, Egipto, Turquía, Catar, Omán, Baréin y Kuwait. Kallas también ha convocado a los ministros de Asuntos Exteriores de la UE a una reunión esta tarde, en la cual participará José Manuel Albares.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha remarcado que el fin del ayatolá tiene que suponer también el fin de la era de los dictadores en Irán.

«Después de 47 años, tiene que ser el momento de la libertad», ha indicado, a la vez que ha recordado a todas aquellas personas que han sido asesinadas o que han tenido que huir. También ha hacer referencia a los presos políticos, las mujeres y las víctimas del terrorismo.