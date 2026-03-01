Irán confirma la muerte del ayatolá Khamenei e inicia los trámites para formar un consejo interino

Irán ha confirmado la muerte del aytaolá Ali Khamenei y ha iniciado los trámites para formar un consejo interino, según ha informado la agencia de noticias del país IRNA, que apunta que este gabinete será provisional hasta que la Asamblea de Expertos escoja a otro líder.

Esta estructural provisional estará formada por el presidente, el jefe del consejo judicial y un jurista del Consejo de Guardianes. También se ha confirmado la muerte del ministro de Defensa que anunció Israel el sábado. Después del ataque israelí y de los Estados Unidos, Irán asegura que tiene la intención de seguir contraatacando, especialmente en bases americanas en la región.

La media luna encarnada confirmaba el sábado más de 200 personas muertas, pero según la misma agencia, el balance en la escuela de primaria para niñas Shajareye Tayabeh, en la ciudad de Minab, alza ya a 148 personas.