Urtasun tilda el ataque a Irán de “ilegal” y pide a la UE que “levante su voz” y lo condene

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha tildado este sábado el ataque de Israel y Estados Unidos en Irán de “ilegal”, y ha pedido en la UE que “levante su voz” y lo condene. En declaraciones en Catalunya Ràdio, Urtasun ha alertado que este “ataque unilateral e ilegal” sólo provocará una “escalada bélica” y que el régimen iraní “se cierre más y sea más represivo”. El ministro ha recordado que el uso de la fuerza sólo se puede utilizar en casos muy concretos, en legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad. También ha remarcado que hace años existía un marco internacional de diálogo con el Irán que funcionaba, para contener el programa nuclear y al mismo tiempo avanzar en los derechos humanos.

Urtasun ha remarcado que todo el mundo es consciente de que Irán tiene un régimen “altamente represivo”, y que hace falta que avancen en las libertades y no desplieguen su programa nuclear. Ahora bien, ha condenado el ataque “unilateral e ilegal” de Israel y los Estados Unidos. “La alternativa al diálogo es un ataque ilegal que llevará a más represión, al desmantelamiento de las normas del derecho internacional que sólo nos traerá más problemas”, ha avisado.

Según su opinión, ahora lo que toca es que la UE levante la voz. “tiene que decir que estas situaciones no se pueden resolver a partir de intervenciones unilaterales”, ha insistido el ministro, en que ha reconocido que durante muchos años, los europeos han vivido “completamente subordinados” en los Estados Unidos. Urtasun ha apostado por construir una autonomía política y militar, y ha indicado que eso pasa por construir una defensa europea y por el reforzamiento político. “La UE se juega su independencia política los próximos años”, ha advertido.