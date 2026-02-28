Israel y los Estados Unidos lanzan un ataque conjunto contra Irán

Israel y los Estados Unidos han lanzado este sábado por la mañana un ataque "preventivo" contra Irán. El ejército israelí ha hecho sónar a las sirenas y ha enviado una alerta preventiva a los teléfonos móviles para que la población se quede en espacios protegidos ante la posibilidad de que “se lacen misiles contra el Estado de Israel” como respuesta al ataque, según ha informado a través de la red social X.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado el ataque a gran escala contra el Irán en un mensaje de ocho minutos a la red Truth Social. "El objetivo es garantizar que Irán no consigue un arma nuclear y eliminar amenazas inminentes", ha justificado Trump, que ha hablado de una "operación masiva y en curso" del ejército de los Estados Unidos.