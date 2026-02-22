Bruselas pide «plena claridad» a los EE.UU. sobre los nuevos aranceles anunciados por Trump

Reunión entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Escocia

La Comisión Europea ha reclamado «plena claridad» a los Estados Unidos de América después de que el presidente del país, Donald Trump, haya anunciado nuevos aranceles del 15% a todas las importaciones al país. La decisión de Trump es la respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de los EE.UU. de tumbar los aranceles que había impuesto anteriormente a varios países.

En un comunicado, la Comisión ha pedido saber cómo actuará el gobierno norteamericano a partir de ahora y ha advertido que «la situación actual no es propicia para conseguir un comercio y una inversión transatlánticos justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos».

También ha alertado de que los nuevos impuestos de Trump contradicen el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. «Un acuerdo es un acuerdo», señala la Comisión, que advierte que los aranceles «aumentan los costes tanto para los consumidores como para las empresas».

«Cuando se aplican de manera imprevisible, los aranceles son inherentemente disruptivos y minan la confianza y la estabilidad de los mercados globales y crean más incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales», argumenta.

Por eso, explica que está en contacto con el gobierno norteamericano y que este mismo sábado el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, habló con el representante comercial de los EE.UU., Jamieson Greer, y el secretario de Comerç de Trump, Howard Lutnick, para «preservar un entorno comercial transatlántico estable y previsible». Mientras tanto, sigue buscando actores comerciales que garanticen cero aranceles en las exportaciones europeas.