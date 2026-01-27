Confirmado: el virus Nipah es mortal, pero tiene baja probabilidad de contagio

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El estado indio de Bengala Occidental afronta un nuevo brote del virus Nipah después de confirmarse dos casos entre personal sanitario de una clínica privada de Barasat, situada a unos 24 kilómetros de Calcuta. Los primeros casos se detectaron el 12 de enero y se confirmaron dos días después, convirtiéndose en los primeros registros de esta enfermedad en la región desde el año 2007.

Entre las personas afectadas, una enfermera muestra una evolución favorable, mientras que otra continúa en estado de coma. Además, un médico y una segunda enfermera que estuvieron en contacto con las pacientes presentaron síntomas leves, como fiebre y tos, pero las pruebas de Nipah han resultado negativas y continúan bajo observación médica. Las autoridades han confinado en el domicilio a más de un centenar de contactos considerados de bajo riesgo, mientras se mantiene abierta la investigación para determinar el origen del brote, que todavía no ha sido identificado.

El virus Nipah es un patógeno zoonòtic identificado por primera vez en Malasia el año 1999. Su principal reservorio son los murciélagos frugívoros, y la infección en humanos suele producirse de manera esporádica. Desde su descubrimiento, se han registrado cerca de 750 casos humanos, principalmenteena Bangladés y al este de la India. La enfermedad puede manifestarse con síntomas leves o incluso sin clínica aparente, pero también puede evolucionar hacia neumonía severa o encefalitis. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OLMOS), la tasa de letalidad se sitúa entre el 40% y el 75%.

La transmisión del virus se ha asociado sobre todo al contacto con cerdos infectados o al consumo de fruta contaminada por saliva u orina de murciélagos. Sin embargo, también se ha documentado una transmisión limitada entre personas, especialmente en entornos familiares o sanitarios. En Bangladés, casi la mitad de los casos detectados entre los años 2001 y 2008 se atribuyeron al contagio de persona a persona.

A pesar de la gravedad potencial del virus Nipah, el riesgo global se considera bajo, ya que no existen reservorios animales en la mayoría de países. Con todo, el brote actual pone de manifiesto la importancia de reforzar las medidas de control y prevención en los centros sanitarios. Ante esta situación, Tailandia ha intensificado la vigilancia sanitaria con controles de temperatura en los aeropuertos y ha recomendado a los viajeros procedentes de Bengala Occidental que, en caso de presentar fiebre, tos, dolores musculares u otros síntomas, acudan inmediatamente a un centro médico e informen de su historial de viaje. Mientras tanto, las autoridades indias siguen monitorando la evolución del brote y trabajan para contener la propagación.