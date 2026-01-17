La UE prepara una respuesta conjunta a los nuevos aranceles de Trump contra ocho países europeos.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado que está coordinando una "respuesta conjunta" de los estados miembros de la Unión Europea por el aumento de aranceles anunciado este sábado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia. Así lo ha dicho en rueda de prensa desde la Asunción, capital del Paraguay, donde la UE ha firmado finalmente el acuerdo comercial con los países del Mercosur. "Lo que podemos decir es que la UE siempre será muy firme en la defensa del derecho internacional, esté donde esté, y empezando por el territorio de los estados miembros", ha dicho l'exprimer ministro de Portugal.

"Hoy, lo que es necesario no es el conflicto, sino la paz. El que es necesario no son los conflictos entre países, sino la cooperación. Lo que es fundamental es defender siempre el derecho internacional, esté donde esté", ha insistido Costa en ser preguntado por el anuncio hecho este sábado por Trump.

"Si Rusia invade Ucrania, tenemos que levantarnos para defender la integridad territorial, la soberanía, el derecho internacional a Ucrania. Si los derechos humanos son violetas en Venezuela, nos tenemos que levantar por os derechos humanos a Venezuela. Si queremos prosperidad compartida, tenemos que abrir los mercados y cerrarlos, tenemos que crear zonas de integración económica y aumentar aranceles", ha sentenciado Costa.

Trump ha afirmado en un mensaje en las redes sociales que impondrá aranceles del 10% a las importaciones de ocho países que se han opuesto a la anexión norteamericana de Groenlandia. Estos impuestos afectarán a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero y se incrementarán hasta el 25% el 1 de junio "hasta que se llegue a un acuerdo para la adquisición total y completa de Groenlandia".

En el mensaje, también ha criticado que los Estados Unidos han intentado esta compra desde hace más de 150 años y que muchos presidentes lo han intentado, pero que Dinamarca lo ha rechazado siempre.