Trump impone aranceles del 10% a ocho países por el rechazo a la anexión de Groenlandia

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha anunciado este sábado la imposición de aranceles del 10% a las importaciones de ocho países que se han opuesto a la anexión norteamericana de Groenlandia. Estos impuestos afectarán a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero y se incrementarán hasta el 25% el 1 de junio "hasta que se llegue a un acuerdo para la adquisición total y completa de Groenlandia", ha dicho Trump en su red social, Truth Social. Ha asegurado que los EE.UU. han intentado esta compra desde hace más de 150 años y que muchos presidentes lo han intentado pero que Dinamarca lo ha rechazado siempre.

Trump ha vuelto a esgrimir razones de seguridad para controlar este territorio ártico y ha insistido en que "China y Rusia quieren Groenlandia y no hay nada que Dinamarca pueda hacer". "Nadie tocará este trozo de tierra sagrada, especialmente desde que la seguridad nacional de los Estados Unidos y del mundo en general está en riesgo", ha afirmado. Según ha detallado, adquirir Groenlandia es clave para el sistema antimisil Golden Dome (cúpula dorada), con el cual quiere proteger de ataques extranjeros tanto los EE.UU. como el Canadá.

"Los Estados Unidos de América están abiertos a negociar con Dinamarca y cualquiera de estos países que han puesto tantas cosas en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho para ellos, incluyendo máxima protección, durante tantas décadas," ha añadido el presidente norteamericano, que ha dicho que los EE.UU. han "subsidiado" Dinamarca y la Unión Europea "durante años".