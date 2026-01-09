Francia cerrará la frontera con Andorra por la nevada

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Tal como se había previsto en las últimas horas, la frontera entre Francia y Andorra permanecerá cerrada a partir de las 18 horas de esta tarde y hasta por la mañana del domingo 11 de enero a causa de las adversas condiciones meteorológicas. El cierre busca garantizar la seguridad de los conductores ante la gran nevada y la acumulación de nieve prevista.

Los accesos desde Andorra de la RN20, después de l'Hospitalet-près-l'Andorre, y de la RN320 quedarán cortados. La frontera del Pas de la Casa dejará de permitir el paso de vehículos pesados a partir de las cinco de la tarde, y la prohibición se extenderá a los vehículos ligeros a partir de las 18 horas y hasta el domingo por la mañana, a menos que mejoren considerablemente las condiciones climáticas.

El Coll de Puymorens y los Pirineos Orientales también han sido clausurados: los vehículos pesados desde las 14 horas de este mediodía, y los ligeros a partir de las 18 horas. El túnel de Puymorens se cerrará a las 20 horas. Durante todo el periodo de cierre, la gendarmería francesa realizará controles para asegurar que los usuarios dispongan del equipamiento necesario y que se cumplan las restricciones de tráfico establecidas.