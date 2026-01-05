Maduro, trasladado esposado en un tribunal federal de Nueva York

Un fuerte dispositivo policial ha trasladado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el centro de detención hasta un tribunal federal de Nueva York. Se lo ha visto esposado en un traslado que ha sido grabado por las cámaras de televisión.

Los Estados Unidos capturaron tanto a Maduro como a su mujer este sábado después de un ataque aéreo en el país. Y lo acusan de delitos relacionados con el narcotráfico, terrorismo y posesión de armas. Será juzgado por un tribunal federal bajo la supervisión del juez Alvin K. Hellerstein, tiene 92 años y tiene el estatus de sénior desde el 2011, una especie de media jubilación para los jueces federales de los Estados Unidos.