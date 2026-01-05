Un joven de 19 años de madre catalana y residente en Suiza, entre las víctimas mortales del incendio en Crans Montana

Una de la cuarentena de víctimas mortales del incendio de Fin de Año en Crans Montana, Suiza, es un joven de 19 años de madre catalana. Se trata de Joaquim Van Thuyne Daniel, nacido en 2007 que vivía en Suiza.

En una esquela publicada en La Vanguardia la familia informa de que el entierro será en Lausana, en Suiza, y que se hará una misa funeral en el Monasterio de Sant Cugat del Vallès. Sus padres, John y Montserrat, y sus hermanas, Ella y Liv, han expresado su dolor por «tan inesperada y sentida pérdida» y han pedido una oración en memoria de Joaquim.