El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez ejerza de presidenta del país

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha ordenado que la vicepresidenta ejecutiva del gobierno, Delcy Rodríguez, pase a ejercer de presidenta después de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos.

En la lectura de un comunicado difundida por medios venezolanos, la presidenta de la Sala Constitucional, Tania d'Amelio, constata «la ausencia forzosa» del presidente y encarga sus atribuciones, deberes y facultades a Rodríguez. El TSJ ha argumentado que esta decisión se toma para «garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación».

De hecho, la presidenta de la Sala ha asegurado que el país vive «un estado de urgencia manifiesta y amenaza cierta», con que hace que haya que actuar para «preservar los intereses de la nación ante la agresión extranjera». En esta línea, ha asegurado que es «una situación excepcional, atípica y de fuerza mayor» y ha remarcado que hace falta «certeza constitucional» ante «la máxima gravedad que amenaza la estabilidad del Estado, la seguridad de la nación y la efectividad del ordenamiento jurídico».

En su comunicado, el TSJ recuerda que el artículo 234 de la Constitución regula las situaciones que implican «imposibilidad del presidente», mientras que el artículo 239.6 atribuye al vicepresidente ejecutivo la función de suplir las «faltas temporales» de la cabeza del ejecutivo.

D'Amelio ha puntualizado que la decisión de que ha tomado el tribunal no implica una decisión de fondo sobre la falta presidencial temporal o absoluta. El TSJ ya ha informado al Consejo de Defensa de la Nación, la Asamblea Nacional y el mando militar de su decisión.

El orden del TSJ ha llegado después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en una rueda de prensa que, a partir de ahora, serán los EE.UU. quién controlará Venezuela hasta que haya «una transición segura y judiciosa».