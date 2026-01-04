La Casa Blanca difunde un vídeo de Maduro dentro de las instalaciones de la DEA en Nueva York

La Casa Blanca ha difundido un vídeo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dentro de las instalaciones de la DEA, la Administración de Control de Drogas. Desde una cuenta oficial de la Casa Blanca destinada a dar respuestas rápidas a la red social X se ha distribuido un vídeo de unos diez segundos donde se ve a Maduro escoltado por tres agentes caminando por un pasillo.

En estas imágenes, el presidente de Venezuela saluda a los agentes y les desea 'buenas noches' y 'buen año nuevo'. Maduro llegó a los Estados Unidos el sábado por la noche. Concretamente, aterrizó en el aeropuerto de Stewart, en el estado de Nueva York, donde está previsto que se lo juzgue. Maduro fue capturada en Caracas, capital de Venezuela, por parte del ejército de los Estados Unidos en la madrugada del sábado, después de varias explosiones en la ciudad.

En una rueda de prensa sábado por la tarde, el presidente de los EE.UU., Donald Trump, anunció que a partir de ahora controlarán Venezuela con un gobierno designado desde Washington hasta que haya una transición. Durante este periodo ya ha adelantado que explotarán los recursos petrolíferos del país.