Amnistía Internacional cree que «muy probablemente» la captura de Maduro viola el derecho internacional

Amnistía Internacional ha denunciado el ataque de los Estados Unidos a Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y su mujer y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. En un comunicado, la organización apunta que la agresión «genera graves preocupaciones» sobre los derechos humanos de la población venezolana y «muy probablemente» viola el derecho internacional y la Carta de la ONU.

De hecho, la organización admite que está «alarmada» porque el ataque viene por parte de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según apuntan, eso «profundiza todavía más el colapso del derecho internacional y de la orden global basado en normas».

«Estas acciones dan señales de un sistema internacional regido por la fuerza militar, las amenazas y la intimidación, y aumentan el riesgo de acciones de imitación por parte de otros actores», advierten. Al comunicado, la organización asegura que está «particularmente preocupada» por el riesgo de una mayor escalada de violaciones de derechos humanos en el país, ya sea por nuevas operaciones de los EE.UU. o por la respuesta del gobierno venezolano.

En este contexto, Amnistía Internacional ha instado al gobierno de los Estados Unidos a cumplir el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, priorizar la protección de la población civil y garantizar los derechos humanos de todos los privados de libertades. Además, hacen un llamamiento a las autoridades venezolanas para que «se abstengan de más represión en contra de la represión».