Venezuela atribuye a los EE.UU. varias explosiones en el país y avisa de que es "una grave agresión militar"

Han atacado a localidades civiles i militares de Caracas y de los estados de Miranda, Aragua y La GuairaNTN24 Venezuela

El gobierno de Venezuela ha atribuido a los Estados Unidos la autoría de varias explosiones en el país esta madrugada. En un comunicado, afirman que los Estados Unidos han cometido "una gravísima agresión militar" después del ataque a "localidades civiles y militares" de Caracas y de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. El gobierno liderado por Nicolás Maduro ha decretado "el estado de conmoción exterior" a todo el territorio para "pasar inmediatamente a la lucha armada" y ha ordenado el despliegue del mando para la defensa integral de la nación. "Todo el país se tiene que activar para derrotar esta agresión imperialista", ha subrayado.

Además, y citando la Carta de las Naciones Unidas, el gobierno venezolano ha advertido que se reserva "el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger el pueblo, el territorio y su independencia".

"El acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas", avisa el gobierno venezolano, que asegura que "esta agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".

El gobierno de Venezuela denuncia que el objetivo del ataque es "apoderarse de los recursos estratégicos del país" y, concretamente, del petróleo y los minerales. "El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un "cambio de régimen", en alianza con la oligarquía fascista, fracasará como todos los intentos anteriores", observación.

Quien también se ha referido a las explosiones es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha asegurado que "se está bombardeando con misiles" Caracas. Petro ha reclamado que se convoque inmediatamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Cerca de las 2 de la madrugada, hora venezolana, se han producido varias explosiones en la capital de Venezuela, Caracas, y en otras ciudades del país. Les detonaciones se han producido después de semanas de tensiones entre el país presidido por Nicolás Maduro y los Estados Unidos.