Trump asegura que Maduro y su mujer han sido capturados y trasladados en avión fuera de Venezuela

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump ha explicado que el líder venezolano ya ha sido trasladado en avión fuera del país. En su comunicado, asegura que el ataque se ha hecho en colaboración con las fuerzas de la orden de los Estados Unidos. Trump ha anunciado que hará una rueda de prensa a las 11 de la mañana, las 5 de la tarde hora catalana, desde Mar-a-Lago, donde se está alojando. Esta madrugada se ha producido varias explosiones en Caracas, que Venezuela ha advertido que son "una gravísima agresión militar".