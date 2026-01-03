Trump anuncia que los EE.UU. controlarán Venezuela hasta que haya una transición "segura y judiciosa"

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha anunciado que controlarán Venezuela hasta que haya una transición "segura y judiciosa". Lo ha dicho en una comparecencia desde Florida después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores. Según Trump, gobernarán el país para evitar que algún otro actor aproveche el vacío de poder. "No dejaremos que eso pase", ha garantizado. "Lo gobernaremos hasta que esta transición pueda tener lugar", ha añadido. También ha asegurado que los venezolanos son ahora "libres".

Trump también ha calificado de "éxito" la operación que ha permitido capturar Maduro, que será trasladado a Nueva York para ser juzgado, y ha advertido que están preparados para un segundo ataque "mucho mayor" a Venezuela si lo creen necesario. "Dábamos por hecho que sería necesario, pero ahora probablemente ya no", ha puntualizado.

Parte de la intervención norteamericana pasará para que empresas petroleras de los EE.UU. aterricen en Venezuela, "gasten billones de dólares y empiecen a ganar dinero para el país", ha indicado.