Los muertos por el incendio en un bar de una estación suiza de esquí se elevan a 40 y los heridos en 115

Oficiales de policía cerca del lugar del incendio en un bar de estación de esquí Crans-Montana.

El incendio en un bar de una estación de esquí en Suiza durante la fiesta de celebración de Fin de Año ha provocado al menos una cuarentena de muertos y 115 heridos, según el balance actualizado por las autoridades suizas en una rueda de prensa este jueves por la tarde.

El fuego se ha declarado pasadas la una de la madrugada en el bar Le Constellation de la estación de esquí Crans-Montana, al lado de Valais. La mayoría de los heridos se encuentran en estado grave a causa de quemaduras. La policía ha indicado que es «probable» que haya víctimas de varias nacionalidades, ya que el resort de esquí es un destino internacional de vacaciones. Varios países se han puesto en contacto con las autoridades suizas y han ofrecido su cooperación.

El presidente de la confederación suiza, Guy Parmelin, ha asegurado que el incendio es una de las “peores tragedias” que ha sufrido el país alpino.

Les autoridades han iniciado una investigación para identificar el origen del fuego. La procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, ha dicho que hay varias hipótesis sobre la mesa, pero ha apelado a la prudencia y ha afirmado que la investigación requerirá tiempo.

La policía ya había descartado en una rueda de prensa por la mañana que se tratara de un ataque con explosivos, aunque han evitado especular sobre las causas concretas del incidente.

La alerta se recibió a la 1.30 h y las primeras patrullas llegaron al lugar|sitio de los hechos dos minutos después. A las 5 de la madrugada todos los heridos estaban recibiendo atención médica.