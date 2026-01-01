Varios muertos y heridos en un incendio en el bar de una estación suiza de esquí durante una fiesta de Fin de Año

Docenas de personas han muerto y un centenar han resultado heridas en la explosión y posterior incendio en el bar de una estación suiza de esquí donde se celebraba una fiesta de Fin de año, según ha informado la policía cantonal de Valais en una rueda de prensa. La policía ha indicado que es «probable» que haya víctimas de varias nacionalidades.

a explosión ha estado al bar Le Constellation de la estación de esquí Crans-Montana. Los hechos han tenido lugar hacia la una y media de la madrugada. La policía descarta que se tratara de un ataque con explosivos, a pesar de que evita especular sobre las causas concretas del incidente.