Bulgaria adopta el euro este 1 de enero y la moneda única llega a 21 países

Bulgaria implantará el euro a partir de este jueves, 1 de enero, y de esta manera ampliará los miembros de la zona euro en 21. Eso supone que más de 357 millones de ciudadanos compartirán la divisa común. Sin embargo, la Comisión Europea puntualiza que el cambio del lev a la moneda única será «gradual» y que ambas divisas convivirán durante un mes. La conversión será de 1,95583 leva por cada euro.

Para evitar aumentos de precios injustificados, Bulgaria está monitorizando 101 productos comprados habitualmente a través de los servicios de consumo. Bruselas reconoce que la entrada de Bulgaria es «un hito importante» para el país, pero también para la historia del euro y la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pone de relieve «los años de duro trabajo y compromiso, superando retos» de Bulgaria. Von der Leyen asegura que la suma de este socio traerá «nuevas oportunidades» para las empresas del país y «fortalecerá todavía más la voz de Bulgaria a Europa». La presidenta del ejecutivo comunitario considera que hará la economía europea «más resiliente y competitiva en el ámbito mundial».

La entrada de Bulgaria a la zona euro llega después de que, a mediados de mes, el primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, anunciara la dimisión en bloque de su gobierno. El ejecutivo llevaba un poco menos de un año al poder.