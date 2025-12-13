Les negociaciones en Bruselas por las cuotas de pesca para el Mediterráneo se encallan

Los Ministros de Agricultura y Pesca de la UE reunidos durante las negociaciones por las cuotas de pesca del 2026Consejo de la UE

"La alianza España, Italia y Francia se mantiene unida en defensa de una posición común para asegurar el futuro del Mediterráneo. Los tres países avanzamos en una misma dirección, con una misma propuesta que recoge las particularidades de cada estado y que es satisfactoria para los tres", han indicado desde el ministerio de Agricultura y Pesca español.

El documento que el ejecutivo de Ursula von der Leyen ha puesto sobre la mesa de negociación establece una reducción del 65% de los días de pesca para la flota de arrastre de Cataluña en el 2026, que reduciría los días que los pescadores pueden trabajar de los 27 actuales a 9,7 días por embarcación por todo el año.

La propuesta de Bruselas, igual que el año pasado, va acompañada de un paquete de medidas de compensación que permitirían que el sector catalán pueda salir al mar más días, hasta llegar a los niveles de pesca del 2024.

Algunas de estas medidas son el uso de mallas con agujeros mayores, la instalación de puertas hidropulsades o las vedas a más profundidad. La mayoría de estas soluciones ya han sido implementadas por el sector este año.

Sin embargo, la Comisión Europea pide ahora introducir más métodos de conservación medioambiental para que los pescadores puedan trastear los mismos días que el 2024, que rondan los 130 o 140 días. Entre las medidas que plantea este Bruselas como nuevas hay la prohibición de pescar en zonas de menos de 600 metros de profundidad o ampliar las áreas protegidas, ambas de las cuales son parte de la negociación que se está llevando a cabo en el Consejo de la UE desde el jueves.

El ministro de Agricultura y Pesca del gobierno español, Luis Planas, cargó duramente contra los planteamientos de la Comisión Europea a su llegada a la reunión. Planas dijo que la propuesta "parece de otro planeta" y tildó las exigencias de Bruselas "de irreales". "Es como enviar a los pescadores a casa", ha criticado.

"El sector está haciendo un esfuerzo ingente desde el punto de vista de todas las medidas compensatorias; pienso en el tema de las mallas, de las puertas voladoras y de las vedas", señaló al ministro. "Pero este esfuerzo no es infinito y la creatividad tampoco es infinita", subrayó.

España está dedicando gran parte de los esfuerzos de negociación a hacer frente común con Italia y Francia conseguir más días de pesca. El ministro español ha mantenido reuniones trilaterales con sus homólogos de París y Roma. Igual que el año pasado, los tres estados tratan de hacer de contrapeso de la propuesta de la Comisión Europea, la cual consideran que pone en peligro la viabilidad del sector pesquero mediterráneo.

La intención de la presidencia del Consejo de la UE era cerrar un acuerdo durante la tarde de este viernes. Sin embargo, fuentes diplomáticas admiten que las conversaciones "están siendo muy difíciles". Los ministros llevan reunidos cerca de 36 h. Históricamente, el Consejo de Agricultura y Pesca del mes de diciembre implica jornadas de negociación maratonianas.

La discusión empezó el jueves por la mañana y, según explican fuentes diplomáticas, se ha alargado hasta las cuatro de la madrugada de este viernes. Les delegaciones se han vuelto a poner a las siete de la mañana. Por ahora, no se descarta aunque el pacto pueda llegar durante la madrugada de viernes a sábado.