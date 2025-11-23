Sánchez pide «revisar en profundidad» el plan de paz de Trump para Ucrania

Imagen del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la visita del líder ucraniano en MadridBorja Puig de la Bellacasa/Moncloa

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido «revisar en profundidad» el plan de paz de Trump para Ucrania y ha exigido que la Unión Europea y Ucrania «se sienten en la mesa de negociación».

«Europa ha estado muy clara durante estas últimas 48 horas. Damos la bienvenida en el plan de paz, pero Ucrania y Europa tienen que estar en estas conversaciones, ya que afecta a la seguridad de todo el continente», ha señalado Sánchez este domingo en su comparecencia para hacer balance de la cumbre del G20 en Sudáfrica.

«Lo más importante es encontrar espacios de diálogo donde se puedan encontrar Europa y Ucrania. El tiempo no tendría que ser un impedimento», ha insistido Sánchez, en que ha opinado sobre el límite de tiempo marcado por Trump del jueves 27 de noviembre.

«Lo hemos dicho desde el principio de la invasión. La guerra de Putin no es sólo una cuestión que afecta a la soberanía nacional de Ucrania, sino la arquitectura de seguridad de Europa», ha puesto sobre la mesa al presidente español, que ha celebrado las conversaciones que representantes de los Estados Unidos, Ucrania, Francia, Alemania, Italia y la UE están manteniendo estas horas en Ginebra.

«Son muchas las cosas que están en juego. Estamos hablando de la voluntad expresada por las armas de Putin de debilitar el proyecto europeo», ha reflexionado en voz alta Sánchez.

«Un proyecto basado en valores y en principios que tienen que ver con la democracia, con el multilateralismo, con un orden basado en reglas y con el respeto al derecho internacional», ha enumerado al presidente del gobierno español.

«I, por lo tanto, todavía respetando y reconociendo el esfuerzo que hace la administración de los Estados Unidos, creo que el plan de paz se tiene que revisar en profundidad», ha recalcado Sánchez.

«Sobre todo para que los europeos y los ucranianos nos podamos sentir representados, y así construir esta paz justa y duradera que merece Ucrania y también necesita Europa», ha concluido al presidente español.