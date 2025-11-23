Israel bombardea Beirut y mata al menos a cinco personas

Imagen de archivo de personas andando por Dahye (Beirut) después de bombardeos de Israel.EFE/Edgar Gutiérrez/Arxiu

El ejército israelí ha bombardeado este domingo por la tarde Beirut y ha matado al menos a cinco personas a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y el Líbano hace un año.

Israel sigue cometiendo ataques en países extranjeros y esta vez ha asegurado que el objetivo era un dirigente de Hezbol·là, que no ha especificado si ha podido asesinar.

El ministro de Salud Pública del Líbano, Rakan Nassereddine, ha explicado que el bombardeo en un bloque de pisos del distrito de Dahieh, en el sur de la capital, ha dejado al menos cinco muertos y 28 heridos.