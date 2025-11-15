Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este judías el inicio de una operación militar en el Caribe y el Pacífico contra el supuesto narcotráfico, un peldaño más en lo marco de laso ejecuciones extrajudiciales contra navegantes de la zona a ladro de presuntos narcolanchas.

Hegseth, en el frente del renombrado Departamento de la Guerra, ha explicado en la red social X: "El presidente Trump nos ha ordenado actuar y el Departamento de Guerra cumple. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur". Una misión que tiene como objetivo "expulsar los narcoterroristas" de "el hemisferio occidental" y "proteger la patria" de laso drogas.