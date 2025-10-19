Netanyahu acusa a Hamás de incumplir el alto el fuego y ordena actuar con fuerza contra «objetivos terroristas» en Gaza

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado actuar «con fuerza» contra «objetivos terroristas en la Franja de Gaza» después de acusar a Hamás de «violar el alto el fuego», según informa la oficina del primer ministro. Netanyahu se ha reunido con el ministro de Defensa y los jefes de seguridad después de un supuesto ataque de Hamás esta mañana en Rafah, en el sur de Gaza.

El ejército de Israel ha respondido con un bombardeo desde el aire en esta zona. Israel y Hamás se han acusado mutuamente de romper el alto el fuego que entró en vigor la semana pasada. El gobierno israelí, además, ha ordenado parar la entrada de toda ayuda humanitaria en la Franja.