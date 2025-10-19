Los ladrones del Louvre perdieron una joya en su huída, dice la ministra de Cultura

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, dijo hoy que los ladrones que han robado hoy en una de las galerías del Museo del Louvre han perdido en su huída una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia.

En una entrevista al canal TF1 en la que se le preguntaba por si se había localizado una corona, Dati respondió que «efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando», sin precisar exactamente cuál es, aunque el diario Le Parisien, sin precisar sus fuentes, había indicado poco antes que es la corona de la emperatriz Eugenia y que está fracturada.