Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza y empieza a retirar a su ejército de la Franja

Israel ha anunciado finalmente la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza y ha empezado a retirar a sus tropas de la Franja, de acuerdo con el plan de paz promovido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que el gobierno de Benjamin Netanyahu avaló el jueves. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han hecho público este viernes la mañana que varios mandos habían empezado a replegarse parcialmente del sur de la Franja. Se trata de la primera fase del plan de paz de Trump e irá seguido de la liberación de los rehenes israelíes que todavía hay en la Franja y que Hamás se ha comprometido a liberar en las próximas 48 h. Posteriormente, según el acuerdo, Israel dejará en libertad a unos 2.000 prisioneros palestinos.

«Estamos en pleno proceso de un desarrollo crucial. En los últimos dos años hemos luchado por conseguir nuestros objetivos de guerra, y uno de los objetivos centrales es el retorno de los secuestrados: todos, vivos y muertos. Y lo haremos», ha afirmado en un mensaje en X este viernes a primera hora el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

«No habríamos podido llegar hasta aquí sin la ayuda excepcional del presidente Trump y su equipo [...] Estos esfuerzos, combinados con el coraje de nuestros soldados que entraron en Gaza, han creado una presión militar y diplomática conjunta que ha aislado Hamás», ha defendido Netanyahu.

«El acuerdo de alto el fuego ha entrado en vigor a las 12 h. Desde las 12 h, las tropas de las FDI han empezado a posicionar a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas en preparación para el acuerdo de alto el fuego y el retorno de los rehenes. Las tropas del Mando Sur de las FDI continúan desplegadas en la zona y seguirán eliminando cualquier amenaza inmediata», ha anunciado el ejército israelí.