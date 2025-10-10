Diari Més

Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza y empieza a retirar a su ejército de la Franja

Se trata de la primera fase del plan promovido por Trump e irá seguida de la liberación de rehenes israelíes

Un tanque del ejército de Israel en una foto difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel.Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)

ACN

Israel ha anunciado finalmente la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza y ha empezado a retirar a sus tropas de la Franja, de acuerdo con el plan de paz promovido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que el gobierno de Benjamin Netanyahu avaló el jueves. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han hecho público este viernes la mañana que varios mandos habían empezado a replegarse parcialmente del sur de la Franja. Se trata de la primera fase del plan de paz de Trump e irá seguido de la liberación de los rehenes israelíes que todavía hay en la Franja y que Hamás se ha comprometido a liberar en las próximas 48 h. Posteriormente, según el acuerdo, Israel dejará en libertad a unos 2.000 prisioneros palestinos.

«Estamos en pleno proceso de un desarrollo crucial. En los últimos dos años hemos luchado por conseguir nuestros objetivos de guerra, y uno de los objetivos centrales es el retorno de los secuestrados: todos, vivos y muertos. Y lo haremos», ha afirmado en un mensaje en X este viernes a primera hora el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

«No habríamos podido llegar hasta aquí sin la ayuda excepcional del presidente Trump y su equipo [...] Estos esfuerzos, combinados con el coraje de nuestros soldados que entraron en Gaza, han creado una presión militar y diplomática conjunta que ha aislado Hamás», ha defendido Netanyahu.

«El acuerdo de alto el fuego ha entrado en vigor a las 12 h. Desde las 12 h, las tropas de las FDI han empezado a posicionar a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas en preparación para el acuerdo de alto el fuego y el retorno de los rehenes. Las tropas del Mando Sur de las FDI continúan desplegadas en la zona y seguirán eliminando cualquier amenaza inmediata», ha anunciado el ejército israelí.

