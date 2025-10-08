Israel intercepta una segunda flotilla que intentaba llegar a Gaza

Activistas de la Global Sumud Flotilla con las manos arriba durante el abordamiento de la nave del ejército israelí, en una imagen de archivo.ACN

El ejército israelí ha interceptado un segundo grupo de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que intentaban llegar a Gaza, según ha informado este miércoles el ministerio de Exteriores hebreo en un mensaje en las redes sociales. Entre los miembros de las embarcaciones, como la Conscience o Soul of my soul, hay tripulantes españoles y de países diversos como Noruega, el Canadá, Australia o los Estados Unidos.

La Flotilla ha denunciado que se les ha detenido ilegalmente. Según Israel, todos están «sanos y salvos» y serán deportados «lo más pronto posible». Además, Israel todavía retiene seis miembros de la primera flotilla, entre ellos una española acusada de «morder» a una miembro del equipo médico hebreo.