Israel da por acabada la misión de la Flotilla y dice que un último barco permanece a distancia

Activistas de la Global Sumud Flotilla con las manos arriba durante el abordamiento de la nave del ejército israelí

El gobierno de Israel ha dado por acabada la misión de la Flotilla y asegura que un último barco «de esta provocación» permanece a distancia. En este sentido, advierte que si se acerca, también se impedirá que entre en zona de combate activa, como se ha hecho con el resto de embarcaciones.

Según ha asegurado el Ministerio de Asuntos Exteriores a las redes, «ninguno de los barcos de provocación de la Hamàs-Sumud ha conseguido entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal». «La provocación de Hamàs-Sumud ha acabado», ha insistido, a la vez que ha reiterado que todos los tripulantes están «sanos y salvos» y se dirigen a Israel, desde donde serán deportados en Europa.

Fuentes próximos en el gobierno israelí han explicado a ACN que se prevé que los tripulantes retenidos lleguen hacia las 13 horas a puerto.

Protestas y represalias diplomáticas internacionales contra Israel



La intercepción de parte de la Flotilla Global Sumud ha desencadenado protestas por todo el mundo y represalias diplomáticas internacionales contra Israel. Decenas de gobiernos, sobre todo de los países integrantes de la misión, han denunciado la operación del gobierno de Benjamin Netanyahu para parar las embarcaciones que se dirigían a Gaza para romper el bloqueo humanitario que impone Tel-Aviv en la Franja.

España ha convocado a la encargada de negocios de Israel a España para abordar la situación, mientras que Colombia expulsará toda la delegación diplomática de Israel. En Italia los sindicatos SI-Cobas y CGIL, uno de los mayores del país, han convocado una huelga general en el país por la situación en Gaza a raíz de la intercepción de la Flotilla.

Además de Barcelona, las protestas ciudadanas también se han desencadenado por todo el mundo. En ciudades europeas como Roma, Bruselas, Berlín o Atenas centenares de personas salieron a las calles de forma espontánea el miércoles por la noche, poco después de que Israel iniciara la intercepción de los barcos de la Flotilla. También se han producido manifestaciones en otras ciudades como Estambul, Bogotá o Buenos Aires.