La Flotilla informa de que al menos 10 embarcaciones siguen navegando y que un barco está a 7 millas de Gaza

La Flotilla ha informado de que al menos 10 embarcaciones de la misión siguen navegando hacia Gaza y que una de ellos, el Mikeno, estaba a siete millas de la costa, en aguas israelíes, cuando hace un rato su GPS ha dejado de emitir. Otros barcos lo siguen de cerca, aseguran.

El ejército israelí ha interceptado varios barcos durante la noche del miércoles y la noche posterior, y se ha llevado hacia a puerto israelí a los activistas detenidos. Desde allí, iniciarán los trámites para ser deportados. La operación continúa en marcha y barcos de Israel siguen acercándose a embarcaciones de la Flotilla. El gobierno israelí ha reiterado este jueves que los tripulantes están sanos y salvos y ha vuelto a distribuir imágenes donde aparece Greta Thunberg.