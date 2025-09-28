Trump insinúa que puede conseguir avances en las negociaciones en el Oriente Próximo

Imagen de archivo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado que puede conseguir avances en las negociaciones en el Oriente Próximo. «Hay una oportunidad real para la grandeza en el Oriente Próximo», ha dicho este domingo en un mensaje a Truth Social.

El líder de los EE.UU. ha asegurado que será «una cosa especial»: «Por primera vez. ¡Lo conseguiremos!», ha afirmado sin dar más detalles. El jueves pasado ya avisó de que un acuerdo estaba «cerca». Según recogen medios como Al-Jazeera, Hamás niega haber recibido ninguna nueva propuesta de alto el fuego en Gaza, pero se ha comprometido a examinar «de manera positiva» cualquier propuesta que «garantice los derechos del pueblo palestino».

En menos de dos semanas hará dos años de los ataques de Hamás del 7 de octubre y del inicio de la guerra de Israel en Gaza. Aquel día el grupo armado palestino mató a unas 1.200 personas en Israel y secuestró 250 más.

Durante estos últimos dos años la ofensiva israelí ha matado a más de 65.419 personas en Gaza, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés). Los bombardeos y el bloqueo humanitario que Tel-Aviv impone en la Franja han provocado el hambre y el OCHA calcula que unos 132.000 niños están en riesgo de malnutrición grave.

El 16 de septiembre una comisión de investigación de las Naciones Unidas concluyó que las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad «han cometido o siguen cometiendo actos que constituyen un genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza».

Francia, el Reino Unido, el Canadá y Australia, entre otros, han reconocido Palestina como estado esta semana para presionar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que fue boicoteado por un gran número de delegaciones a la Asamblea General de la ONU el viernes.