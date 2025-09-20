Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones de vuelos en varios aeropuertos europeos

Imagen de archivo de un avión Ryanair en la pista del aeropuerto de Zaventem, en BruselasBlanca Bay

Una «incidencia técnica» en uno de los principales proveedores en Europa de sistemas de facturación y embarque de las aerolíneas provoca importantes retrasos y cancelaciones este sábado en aeropuertos como el de Londres Heathrow, Bruselas o Berlín.

En un comunicado, el aeropuerto de Bruselas asegura que se trata de un «ciberataque» al proveedor de servicios que afecta «a varios aeropuertos» y que por ahora sólo se puede hacer el proceso de 'check-in' de forma manual. El aeropuerto de Heathrow ha informado de problemas técnicos del proveedor Collins Aerospace, que está trabajando para «resolverlo rápidamente».

Según fuentes de AENA, el aeropuerto de Barcelona está operativo y no tiene afectaciones. El aeropuerto de Londres recomienda a los pasajeros llegar con una «antelación máxima» a las instalaciones, y afirma que hay personal adicional en las zonas de facturación para intentar minimizar las afectaciones.

Desde Bruselas, el aeropuerto pide comprobar el estado del vuelo antes de acercarse a las instalaciones, y sólo ir si está confirmado. Además, también recomienda llegar con dos horas de antelación en caso de vuelos dentro de la zona Schengen y con más de 3 en caso de los servicios internacionales de larga duración.