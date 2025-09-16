La comisión de investigación de la ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza

Cumbre del 'Pacto por el Futuro' en la sede de la ONU en Nueva York.UN Photo/Loey Felipe

La comisión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza. En un documento publicado este martes, el organismo concluye que, «en base a pruebas razonables», las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad han cometido o siguen cometiendo actos que constituyen un genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza».

Al mismo tiempo, la ONU acusa al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el presidente Isaac Herzog «de incitar» que se cometa el genocidio y, al mismo tiempo, de «fracasar» en el intento que las autoridades israelíes tomen medidas para desincentivar tales comportamientos.

Por otra parte, la ONU apunta que los hechos del 7 de octubre «no fueron un hecho aislado» y señala que vinieron precedidos de «décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que promovía la eliminación de la población palestina de sus tierras y su sustitución».