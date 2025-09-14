La UE tilda «de escalada imprudente» la «violación» del espacio aéreo rumano por parte de drones rusos

Militares polacos recogen los restos de uno de los drones que el martes invadieron su espacio aéreoWojtek Jargilo / EFE

El alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha calificado «de escalada imprudente» el dron ruso que Rumania ha interceptado este sábado en su espacio aéreo.

«La violación del espacio aéreo rumano por parte de drones rusos es otra violación inaceptable de la soberanía de un estado miembro de la UE. Esta escalada imprudente y continua amenaza la seguridad regional», ha añadido Kallas a través de su cuenta a X.

El alto representante de la UE ha mostrado la solidaridad con Rumania y ha asegurado que está en contacto con el gobierno rumano, que hizo elevar dos aviones de combate F-16 para rastrear el dron hasta que desapareció.